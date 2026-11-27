Психолог раскрыла, когда начинать бороться с депрессией
Татьяна Салахова заявила НСН, что перед депрессией всегда есть апатичное состояние.
Антидепрессанты начали выписывать сегодня практически от всех заболеваний, что неправильно, заявила нейропсихолог, психосоматолог Татьяна Салахова в пресс-центре НСН.
«Есть три стадии, перед депрессией обычно всегда происходит апатичное состояние, потом человек впадает в страхи и грусть. И вот на этой стадии, если у каждого пациента выявить эту стадию, то мы до депрессии не дойдем. Антидепрессанты начали выписывать сегодня практически от всех заболеваний, что неправильно. Антидепрессант убирает симптом, а важно найти причину», - рассказала она.
Продажи антидепрессантов в России за год выросли на 22%, заявила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.
С начала 2026 года москвичи потратили на антидепрессанты около 4,5 млрд рублей. Москва стала лидером среди российских регионов по объёму расходов на эту категорию препаратов. Следом идут Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
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