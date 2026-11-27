Антидепрессанты начали выписывать сегодня практически от всех заболеваний, что неправильно, заявила нейропсихолог, психосоматолог Татьяна Салахова в пресс-центре НСН.

«Есть три стадии, перед депрессией обычно всегда происходит апатичное состояние, потом человек впадает в страхи и грусть. И вот на этой стадии, если у каждого пациента выявить эту стадию, то мы до депрессии не дойдем. Антидепрессанты начали выписывать сегодня практически от всех заболеваний, что неправильно. Антидепрессант убирает симптом, а важно найти причину», - рассказала она.