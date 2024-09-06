Алаудинов: ВСУ ежедневно перебрасывают в Курскую область новые силы
Украинские войска ежедневно стягивают новые силы в Курскую область. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Противник... затаскивает сюда все новые и новые силы, но как-то вот очень большие потери несет и ничего у него не получается», — отметил генерал-майор в своем Telegram-канале.
По словам Алаудинова, сейчас не получается отчитаться о большом количестве подбитой украинской техники, так как ВСУ поняли, что «даже на велосипедах» они не могут безнаказанно передвигаться на этой территории.
Ранее Апти Алаудинов заявил, что Россия «уже выиграла» в специальной военной операции, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов: ВСУ ежедневно перебрасывают в Курскую область новые силы
- Над Белгородской областью сбили БПЛА самолетного типа
- В АЦП назвали Россию одним из мировых лидеров платформенной экономики
- Криштиану Роналду забил свой 900-й гол в карьере
- СМИ: Пентагон закупал рекламу в Tinder против Ирана и «Хезболлах»
- Подполье заявило об ударе по складу техники ВСУ под Львовом
- Кобяков: На ВЭФ-2024 подписали 292 соглашения на 5,5 трлн рублей
- Linkin Park вернулась на сцену с новой солисткой
- СМИ: Петербургскую тюрьму «Кресты» выставят на аукцион
- СМИ: Крушение F-16 усилило вопросы союзников Украины к спешке в подготовке пилотов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru