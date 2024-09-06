Алаудинов: ВСУ ежедневно перебрасывают в Курскую область новые силы

Украинские войска ежедневно стягивают новые силы в Курскую область. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Противник... затаскивает сюда все новые и новые силы, но как-то вот очень большие потери несет и ничего у него не получается», — отметил генерал-майор в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова, сейчас не получается отчитаться о большом количестве подбитой украинской техники, так как ВСУ поняли, что «даже на велосипедах» они не могут безнаказанно передвигаться на этой территории.

Ранее Апти Алаудинов заявил, что Россия «уже выиграла» в специальной военной операции, пишет Ura.ru.

