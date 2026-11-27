Правительство России установило временный запрет на вывоз гречихи из страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Ограничения будут действовать в течение 6 месяцев. Меры приняли для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке.

Запрет не распространяется на гречиху, вывозимую в страны Евразийского экономического союза, пишет RT. Также меры не касаются партий продукции для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений кабмина и поставки по международным межправительственным соглашениям в Абхазию и Южную Осетию.

Ранее правительство продлило до 31 марта 2027 года запрет на вывоз топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах.

