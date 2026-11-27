Если брать молодежь от 18 до 35, практически 60% на антидепрессантах», заявила нейропсихолог, психосоматолог Татьяна Салахова в пресс-центре НСН.

«Антидепрессанты начали выписывать сегодня практически от всех заболеваний, что неправильно, даже детям – 10, 11 лет. Число детей увеличилось на 40%. Я не против антидепрессантов, если пациент реально нуждается в препарате, но чтобы это не было быстрой помощью, чтобы стало легче. На самом деле это не лечит депрессию. Очень часто бывает, что нет надобности в антидепрессантах. Если брать молодежь от 18 до 35, практически 60% на антидепрессантах», - отметила она.