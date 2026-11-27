Даже дети: Кто чаще всего принимает антидепрессанты
Антидепрессанты начали выписывать сегодня практически от всех заболеваний, даже детям 10, 11 лет, заявила НСН Татьяна Салахова.
Если брать молодежь от 18 до 35, практически 60% на антидепрессантах», заявила нейропсихолог, психосоматолог Татьяна Салахова в пресс-центре НСН.
«Антидепрессанты начали выписывать сегодня практически от всех заболеваний, что неправильно, даже детям – 10, 11 лет. Число детей увеличилось на 40%. Я не против антидепрессантов, если пациент реально нуждается в препарате, но чтобы это не было быстрой помощью, чтобы стало легче. На самом деле это не лечит депрессию. Очень часто бывает, что нет надобности в антидепрессантах. Если брать молодежь от 18 до 35, практически 60% на антидепрессантах», - отметила она.
Продажи антидепрессантов в России за год выросли на 22%, заявила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.
С начала 2026 года москвичи потратили на антидепрессанты около 4,5 млрд рублей. Москва стала лидером среди российских регионов по объёму расходов на эту категорию препаратов. Следом идут Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сдадут нервы: Подвижки в конфликте США и Ирана ждут к Рождеству
- «Дыхание и четыре винила»: Актер Устюгов раскрыл секреты альбома с песнями Высоцкого
- Миронов призвал ввести меры по регулированию цен на красную икру
- Правительство временно запретило вывоз из России гречихи
- Даже дети: Кто чаще всего принимает антидепрессанты
- Психолог раскрыла, когда начинать бороться с депрессией
- Терапевт предупредила об опасных последствиях дефицита витаминов
- Николай Дроздов сломал ребра после падения с велотренажера
- Огромный сектор: Как изменятся цены из-за реестра жилья с посуточной арендой
- Продажи антидепрессантов в России за год выросли на 22%