Терапевт предупредила об опасных последствиях дефицита витаминов
Последствия недостатка какого-либо витамина в организме зависят от возраста, здоровья и степени нехватки. Об этом рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая в беседе с «Лентой.ру».
По словам эксперта, особенно серьезными могут быть последствия дефицита витаминов B12, D, B1 и C. Первый случай может привести к анемии, нарушениям работы нервной системы, ухудшению памяти, онемению конечностей, проблемам с координацией. Часть изменений может оказаться необратимой, если не выявить проблему вовремя.
При этом недостаток витамина D нарушает усвоение кальция, снижает прочность костей, повышает риск переломов. У детей из-за выраженного дефицита может возникнуть рахит, у взрослых — остеомаляция. Нехватка витамина B1, особенно при длительном злоупотреблении алкоголем и недостаточном питании, может провоцировать серьезные нарушения работы нервной системы и сердца. В то же время выраженный дефицит витамина C способен вызвать цингу с кровоточивостью десен, нарушением заживления ран и ломкостью сосудов.
Как отметила Бурнацкая, не всегда витаминная недостаточность сопровождается очевидными симптомами.
«Не принимайте витаминные комплексы бесконтрольно. При подозрении на дефицит обратитесь к врачу и пройдите обследование. Особенно важно не откладывать диагностику при онемении конечностей, нарушениях чувствительности, выраженной мышечной слабости или проблемах с памятью. Своевременное выявление дефицита позволяет предотвратить многие осложнения», — посоветовала медик.
Ранее диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендовала включить в меню продукты, богатые витамином А, чтобы снизить риск простуд.
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