При этом недостаток витамина D нарушает усвоение кальция, снижает прочность костей, повышает риск переломов. У детей из-за выраженного дефицита может возникнуть рахит, у взрослых — остеомаляция. Нехватка витамина B1, особенно при длительном злоупотреблении алкоголем и недостаточном питании, может провоцировать серьезные нарушения работы нервной системы и сердца. В то же время выраженный дефицит витамина C способен вызвать цингу с кровоточивостью десен, нарушением заживления ран и ломкостью сосудов.

Как отметила Бурнацкая, не всегда витаминная недостаточность сопровождается очевидными симптомами.

«Не принимайте витаминные комплексы бесконтрольно. При подозрении на дефицит обратитесь к врачу и пройдите обследование. Особенно важно не откладывать диагностику при онемении конечностей, нарушениях чувствительности, выраженной мышечной слабости или проблемах с памятью. Своевременное выявление дефицита позволяет предотвратить многие осложнения», — посоветовала медик.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендовала включить в меню продукты, богатые витамином А, чтобы снизить риск простуд.

