«Говорят, главная причина в неудачном рыбном сезоне, хотя ситуацию нельзя признать аномальной. Перед нами спекуляция в чистом виде, а снижение вылова — лишь предлог. Есть смысл подумать о федеральной целевой программе «Икра», которая бы решала задачу не только производства, но и доступности, формирования цепочки «вылов — переработка — поставка — продажа», — отметил Миронов.

Он напомнил, что в мае 2024 года власти создали компанию для управления рыбопромышленными активами Дальнего Востока, конфискованными ранее по искам Генеральной прокуратуры. По словам Миронова, важно продолжать обеспечивать справедливое ценообразование на продукцию.

Ранее Росрыболовство заявило об отсутствии предпосылок для дефицита красной икры в России и предупредило о возможных изменениях стоимости перед новогодними праздниками.

