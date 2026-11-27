Миронов призвал ввести меры по регулированию цен на красную икру
Цены на красную икру в России перешли «красную линию», следует ввести меры по их регулированию. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru.
Политик указал, что, согласно оценкам Рыбного союза, к 17 ноября средняя стоимость икры горбуши выросла на 154% за год и достигла 22,9 тысячи рублей за килограмм.
«Говорят, главная причина в неудачном рыбном сезоне, хотя ситуацию нельзя признать аномальной. Перед нами спекуляция в чистом виде, а снижение вылова — лишь предлог. Есть смысл подумать о федеральной целевой программе «Икра», которая бы решала задачу не только производства, но и доступности, формирования цепочки «вылов — переработка — поставка — продажа», — отметил Миронов.
Он напомнил, что в мае 2024 года власти создали компанию для управления рыбопромышленными активами Дальнего Востока, конфискованными ранее по искам Генеральной прокуратуры. По словам Миронова, важно продолжать обеспечивать справедливое ценообразование на продукцию.
Ранее Росрыболовство заявило об отсутствии предпосылок для дефицита красной икры в России и предупредило о возможных изменениях стоимости перед новогодними праздниками.
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