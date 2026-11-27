Сдадут нервы: Подвижки в конфликте США и Ирана ждут к Рождеству
Переломный момент в противостоянии Вашингтона и Тегерана должен наступить в течение полутора месяцев, заявил НСН генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
США и Иран оказались в патовой ситуации в своём противостоянии, у Тегерана на сегодня больше времени, а у Вашингтона – рычагов воздействия. Об этом в комментарии НСН заявил генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Иран отказался возобновлять переговоры с США до тех пор, пока американская сторона не согласится выполнить семь его предварительных условий. Об этом заявил спикера парламента республики Мохаммад Багер Галибаф. При этом он заверил, что в случае новых агрессивных шагов со стороны противника Иран готов расширить «географию боевых действий».
«США выдвигают свои условия, в частности, добиваются полного отказа Тегерана от ядерного оружия и ядерной инфраструктуры, свободного судоходства в Ормузском проливе, ограничения баллистических ракет, прекращения поддержки прокси-группировок в регионе. Стратегия Вашингтона — принуждение через экономическое истощение. Санкции, запрет на экспорт иранской нефти и морская блокада остаются в силе, пока Тегеран не согласится на условия США. Тегеран в ответ выдвинул семь своих условий. Это - полное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие морской блокады и санкций; разморозка иранских активов; сокращение американского военного присутствия в регионе; компенсация военного ущерба; гарантии прекращения ударов по территории Ирана», - отметил собеседник НСН.
Логика Тегерана заключается в том, что сначала США выполняют семь пунктов, потом Иран открывает Ормуз и только затем садится за ядерные переговоры. Однако, как подчеркнул эксперт, это означает прямое столкновение с американской позицией.
«США требуют: сначала ядерные уступки и свободный Ормуз — потом санкции и снятие блокады. Иран — зеркально наоборот. Если коротко: американцы хотят разоружения Ирана, в том числе, ядерного, открытый Ормуз и «капитуляционный» порядок переговоров — сначала уступки Тегерана, потом снятие санкций. Пока Иран держит свой контрсписок, переговоры буксуют. В итоге — пат со взаимным наращиванием давления: открытых боевых действий нет, но и мира нет тоже. Обе стороны ждут, когда у кого-то сдадут нервы, или кончится воздух раньше», - пояснил Сафаров.
По его словам, часы у сторон идут сейчас в разные стороны.
«У Трампа таймер бюджетный: финансирование кончается 11 декабря. С января Конгресс берут под контроль демократы, которые открыто требуют запретить финансирование наступательных операций. У Тегерана таймер экономический: блокада душит нефтяные доходы всех производителей. Это создаёт асимметрию мотивации: чем дольше пат, тем сильнее позиции Ирана. Итоговая ситуация — не война, но и не мир; осада, в которой у Ирана больше времени, а у США — больше рычагов. Переломный момент наступит в ближайшие 4–6 недель: либо бюджетный дедлайн вытолкнет Трампа на сделку, либо чья-то эскалация вырвет конфликт из фазы ожидания», - заключил Раджаб Сафаров.
Дональд Трамп выразил сомнение в том, что Иран пойдет на договоренности о прекращении конфликта. Об этом президент США заявил, поздравляя американский военных с Днем благодарения. При этом он отметил, что Россия и Китай содействуют достижению договоренностей о прекращении конфликта между США и Ираном.
Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель департамента международных отношений ВШЭ Александр Лукин, Китай при желании может «надавить» на Иран, чтобы завершить конфликт с США, но не сделает этого. Пекин будет готов присоединиться к уже согласованной сделке.
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