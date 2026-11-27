США и Иран оказались в патовой ситуации в своём противостоянии, у Тегерана на сегодня больше времени, а у Вашингтона – рычагов воздействия. Об этом в комментарии НСН заявил генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

Иран отказался возобновлять переговоры с США до тех пор, пока американская сторона не согласится выполнить семь его предварительных условий. Об этом заявил спикера парламента республики Мохаммад Багер Галибаф. При этом он заверил, что в случае новых агрессивных шагов со стороны противника Иран готов расширить «географию боевых действий».