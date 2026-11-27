«Дыхание и четыре винила»: Актер Устюгов раскрыл секреты альбома с песнями Высоцкого
На пластинках будут не только песни, но и общение со зрительным залом: вопросы, ответы, дыхание и эмоции, подобные дошедшим до нас концертным записям Высоцкого, сказал в эфире НСН Александр Устюгов.
Актер театра и кино, лидер группы Ekibastuz Александр Устюгов в интервью НСН рассказал, как проект «песни Владимира Высоцкого с оркестром» превратится в уникальные виниловые пластинки.
28 ноября в Москве состоится концерт, в рамках которого Устюгов исполнит песни Владимира Высоцкого с оркестром. Актер раскрыл в чем главный секрет грядущего выступления.
«Песни Владимира Семеновича в оркестровой обработке – это сейчас основной мой музыкальный проект, мы расписали гастроли на два года вперед. Сейчас мы решили перезаписать все это с московским оркестром под управлением Влада Елистратова. Мы хотим это выпустить на виниле, будет аж четыре пластинки. Это будет не просто запись, где мы пишем в тишине музыкальные инструменты, а живое исполнение, при котором мы будем общаться со зрителями. У каждого будет возможность задать какой-то вопрос. На пластинках останутся и вопросы, и мои ответы, дыхание, молчание зрителей, аплодисменты, какие-то живые реплики. Мы попытаемся сделать аналог того, как Владимир Семенович выступал на концертах и то, что до нас на виниле дошло, где он общался со зрительным залом. Какие-то вопросы останутся на этих пластинках навсегда, это абсолютно уникальная история», - заинтриговал Устюгов
Актер также объяснил, почему стал исполнять песни Высоцкого.
«Это произошло абсолютно случайно. Мы сыграли с группой Ekibastuz песню Высоцкого "Черное золото", которая достаточно редко исполняется. Потом меня начали приглашать на всякие мероприятия и просили исполнить песни Высоцкого. Это было неожиданно, но я брался за эту работу. Появились песни "Вершина", "Баллада о борьбе", песен было много и появился репертуар, который сложился в альбом. Когда мы начали играть это с оркестром, то переосмыслили песни и появилось общее звучание и настроение», - заключил собеседник НСН.
Певица и радиоведущая Алиса Вокс ранее рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» об альбоме «Проект Маяковский», в котором песни по стихам поэта исполняются в стилях рок и ска.
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