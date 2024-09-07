В одном районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за последствий падения дрона

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Острогожском районе Воронежской области, где после падения беспилотника начались пожар рядом с взрывоопасными объектами и детонация. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

В Воронежской области в результате падения БПЛА возник пожар

«При участии оперативных служб ведется эвакуация жителей одного населенного пункта... Развернуты пункты временного размещения, организованы автобусы. Пока в ПВР находятся несколько десятков человек», — указал губернатор.

По предварительным данным, мирные жители не пострадали в результате ЧП. Власти проведут оценку возможных повреждений после ликвидации последствий детонации.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиВоронежская Область

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