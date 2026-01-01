Журова пожелала россиянам мирного неба и личных побед

Многие люди, как в прошлом, так и позапрошлом году, в новогоднюю ночь загадывали мир, заявила НСН олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Если в 2026 году наступит мир, значит и у спорта всё будет хорошо, заявила в беседе с НСН олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Многие люди, как в прошлом, так и позапрошлом году, в новогоднюю ночь загадывали мир. Моя бабушка, когда даже были мирные времена, всегда на Новый год говорила: «Главное, чтобы было мирное небо над головой». Если будет мир, значит и у спорта всё будет хорошо. Наших спортсменов допустят до участия в международных турнирах. Я тогда буду радоваться, что мой сын, скорее всего, поедет на них. Он пока не выезжал, хотя был лучшим юниором, несколько лет назад был рекордсменом страны», - рассказала олимпийская чемпионка.
Генассамблея FIDE проголосовала за полный допуск российских шахматистов с флагом и гимном

Она пожелала россиянам побед.

«Всем в новом году желаю, конечно, здоровья, мирного неба, чтобы все желания исполнялись, чтобы наши ребята вернулись с победой. Всем желаю побольше в жизни побед, чтобы была удача, и наши дети нас радовали. А для нашей молодежи желаю светлого, прекрасного будущего и реализации всех своих возможностей. Пусть у нашей страны всегда всё будет хорошо, и у каждого человека, живущего в России, тоже всё будет замечательно», - заявила Журова.

Ранее спортивный журналист Дмитрий Губерниев, в комментарии НСН поздравляя россиян с Новым годом, выразил уверенность, что российских спортсменов в итоге допустят к международным соревнованиям с флагом и гимном.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Светлана ЖуроваНовый Год

Горячие новости

Все новости

партнеры