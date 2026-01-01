«Всё получится!»: Евгений Плющенко призвал в Новом году мечтать и творить

Фигурист Плющенко рассказал НСН, что в 2025 году его командой было поставлено много сказок.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал НСН, что его планы на 2026 год связаны с подопечными и, в частности, с его сыном Александром.

«Что касается каких-то спортивных наших итогов, у нас в целом все идет по плану. Все хорошо. Мы делаем в этом году много сказок. У нас новый проект «Белоснежка». Сделали «Спящую красавицу». Все прошли с аншлагами. Очень много людей приходит на наши сказки, много детей. В 2026 году я ставлю задачу выучить с моим сыном Саньком тройной аксель и аксель 3,5 оборота, а также все каскады. Ну и самое главное, чтобы мои спортсмены были все здоровы. Будет здоровье, будет и результат», - подчеркнул двукратный олимпийский чемпион.
Он также поздравил всех россиян с Новым годом.

«Спешу поздравить всех с прекрасным Новым Годом! Всем-всем-всем добра, мира, любви, процветания, ну и самое главное, конечно, здоровья. Ставьте перед собой задачи, цели, мечтайте, творите - и всё получится. С Новым годом!», - сказал Плющенко.

ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:Новый ГодЕвгений Плющенко

