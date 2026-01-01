«Слушайте мои песни»: Лоза обозначил свои пожелания на 2026 год

Певец и композитор Юрий Лоза в эфире НСН пожелал россиянам счастья, здоровья, удачи, мирного неба над головой, а себе – «сохранить творческую потенцию». 

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с НСН подвел итоги 2025 года и пожелал россиянам достижения всех целей в Новом году. Себе он пожелал «творческой потенции» и здоровья на 72-летие.

«Я далек от политики, но у нас все идет своим чередом. Если говорить про планы и мечты, мне хотелось бы, чтобы мы завершили спецоперацию с победой, чтобы было мирное небо, чтобы открыли аэропорты, начали летать все отовсюду. Хочется, чтобы дети начали читать книжки, чтобы кто-то начал серьезно заниматься культурой… Это все мои пожелания. В 2026 году мне хочется сохранить творческую потенцию. В следующем году мне будет 72, в таком возрасте уже хочется, чтобы здоровья хватило на все», - признался композитор.

Он также поздравил всех россиян с праздником, призвав искать счастье «в своих песнях».

«Я поздравляю всех с Новым годом, желаю счастья, здоровья, удачи, мирного неба над головой. Конечно, желаю, чтобы все у нас получилось, все, что задумали, пусть исполнится! Слушайте мои песни, и будет вам счастье», - добавил он.

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
