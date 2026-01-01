Нейромонах Феофан пожелал россиянам смелых плясок в Новом году
Нейромонах Феофан в эфире НСН призвал россиян оставить все смутное за порогом и пустить в дом свет и тепло.
Музыкант из Санкт-Петербурга Олег Степанов, также известный как лидер российского драм-н-бейс-проекта Нейромонах Феофан, в беседе с НСН посетовал на нехватку времени для написания новых песнопений и выразил надежду на то, что в 2026 году все же удастся чаще радовать поклонников свежими релизами.
«От 2026 года жду творческого подъема. Чтоб в избе моей было достаточно покоя, дабы песни новые рождались да крепли. Засесть планирую основательно: и балалайку настроить, и старые черновики на бересте березовой перелистать, и новых идей понабрать, аки грибов в лукошко. Хотелось бы побольше времени на песнопения новые: мыслей-то много, а часов в сутках даже в нашем сказочном лесу по-прежнему только 24. Жду и встреч с людом честным и на фестивалях, и на сольных плясках, где дух древнерусского драма живет особливо жарко. Одним словом, хочется, чтобы год принес добрых встреч, новых песнопений да вдохновения», — сказал собеседник НСН.
Он также пожелал россиянам добрых друзей, здоровья и неутихающей музыки по жизни.
«Поздравляю всех с празднеством грандиозным! Пусть останется за порогом все смутное да тяжелое, а в дома ваши войдет свет, гармония да тепло. Желаю, чтобы все дни последующие вас сопровождали радость, здоровье, добрые друзья да крепкая опора в сердцах тех, кто рядом. Пусть музыка звучит в ваших избах не только на праздники, но и в будничные дни, согревает, вдохновляет и помогает находить путь, когда он кажется туманным. А коли вздумаете плясать, пляшите смело! Только медведей своих попридерживайте, дабы лапой косой не раскидали утварь домашнюю. Да пребудут с вами свет, доброта человеческая да счастье, которое делится без меры. Обнимаю крепко и жду новых встреч в избах плясовых, на полях непритоптанных да в сетях социальных», — отметил артист.
Ранее вокалист панк-рок-группы F.P.G. Антон «Пух» Павлов в интервью «Радиоточке НСН» рассказал о первом виниле в истории коллектива и объяснил, что связывает панк и джаз.
