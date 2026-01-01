Нейромонах Феофан пожелал россиянам смелых плясок в Новом году

Музыкант из Санкт-Петербурга Олег Степанов, также известный как лидер российского драм-н-бейс-проекта Нейромонах Феофан, в беседе с НСН посетовал на нехватку времени для написания новых песнопений и выразил надежду на то, что в 2026 году все же удастся чаще радовать поклонников свежими релизами.