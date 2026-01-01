«На Новый год я получал подарки в детстве. А уже во взрослые годы, обычно, на Новый год никто ничего не дарит. Все встречаются, выпивают, закусывают, прощаются со Старым Новым Годом, чокаются за наступающий. Обычно подарки не дарят на Новый год. Ну, и кто-то кому-то приносит хорошее вино. Сейчас хорошее вино стоит очень больших денег. Поэтому это тоже считается хорошим подарком. У меня большое количество хорошего вина, я же коллекционирую, поэтому у меня есть, что подарить. Дело в том, что люди пришли и отпраздновали вместе с тобой событие - это уже и есть подарок», - рассказал он НСН.

