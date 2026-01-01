Певец Юрий Антонов признался, что не получает подарки на Новый год
Юрий Антонов заявил НСН, что коллекционирует хорошее вино, поэтому ему всегда есть, что подарить, однако сам он получал подарки на Новый год только в детстве.
Эстрадный певец и композитор Юрий Антонов в беседе с НСН раскрыл, что на Новый год не дарит и не получает подарков, но сам хорошим подарком считает качественное вино.
«На Новый год я получал подарки в детстве. А уже во взрослые годы, обычно, на Новый год никто ничего не дарит. Все встречаются, выпивают, закусывают, прощаются со Старым Новым Годом, чокаются за наступающий. Обычно подарки не дарят на Новый год. Ну, и кто-то кому-то приносит хорошее вино. Сейчас хорошее вино стоит очень больших денег. Поэтому это тоже считается хорошим подарком. У меня большое количество хорошего вина, я же коллекционирую, поэтому у меня есть, что подарить. Дело в том, что люди пришли и отпраздновали вместе с тобой событие - это уже и есть подарок», - рассказал он НСН.
Ранее кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказал НСН, правильно дарить подарки на «Тайного Санту» и при этом не обидеть коллег.
