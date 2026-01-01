Астролог рассказала россиянам, когда в 2026 году завершится СВО
Наиболее сложными месяцами в 2026 году будут февраль-март и октябрь-декабрь, в целом год для России будет насыщен испытаниями и победами, сказала НСН астролог Татьяна Борщ.
Наступивший 2026 год станет для России «трудноуспешным» — несмотря на финансовые трудности и возможные провокации со стороны недружественных стран, Россию ждет успешное окончание спецоперации и рост влияния в мире. Об этом НСН заявила астролог Татьяна Борщ.
По словам Борщ, грядущий год станет для России «трудноуспешным» — спецоперация завершится, страна усилит влияние на мировой политической арене, а соотечественники смогут свободнее путешествовать.
«Я бы назвала 2026 год трудноуспешным. Где-то в феврале-марте закончится спецоперация, по крайней мере, активные боевые действия, хотя возможны еще какие-то отдельные вспышки. В первой половине года в адрес России возможны провокации, второе полугодие 2026 года в этом плане выглядит более спокойным. Безусловно, Россия столкнется с финансовыми трудностями на протяжении всего года. Причины понятны — это восстановление новых регионов, сложности с банковской системой. То есть назвать этот год легким точно будет нельзя. Почему он все-таки трудноуспешный? Потому что на политическом поприще Россия будет набирать очень хорошие дивиденды, ее будут все больше уважать и считаться с ней, причем это будет происходить достаточно быстро в рамках исторических процессов. Понятно, что мы победим в конфликте с Украиной. Постепенно во второй половине года ряд стран начнут снимать антироссийские санкции, хотя это не будет какой-то тотальной историей. Во второй половине года также будет легче путешествовать, поскольку россиянам будет легче получать визы. Страна идет вверх, мы будем исправлять то, что упустили в прошлом», — сказала Борщ.
Самым сложным для России и россиян временем станут февраль-март и октябрь-декабрь 2026 года, добавила собеседница НСН.
«В первом полугодии самыми сложными будут февраль и март. Ряд европейских стран попытаются нивелировать победу России в противостоянии с Украиной, очень тяжело будет проходить окончательный раздел территорий. Это всегда болезненный процесс, думаю, что он идет и сейчас, но, видимо, еще не очень конкретно. Украина будет поделена на несколько стран — часть территорий, например, отойдет Польше. Во всяком случае, могут быть провокации, связанные с возможным вводом иностранных войск. Потом ситуация несколько успокоится. Самыми трудными месяцами во втором полугодии можно назвать октябрь и ноябрь, а также часть декабря, причем как для страны в целом, так и для каждого россиянина в частности. Для страны они будут сложны финансовыми проблемами, а также будет неблагоприятная ситуация с мигрантами — будет либо какой-то крупный скандал, либо просто некрасивая история, которая вынудит ужесточить меры в отношении мигрантов. Возможно, в этот период также будут вспышки враждебности в отношении того, что останется за Украиной. Для россиян в целом это время чревато интригами, как в профессиональной деятельности, так и в частной жизни. В целом грядут очень большие перемены», — подчеркнула астролог.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «тягомотина» на Украине закончится в ближайшее время.
