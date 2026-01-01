Наступивший 2026 год станет для России «трудноуспешным» — несмотря на финансовые трудности и возможные провокации со стороны недружественных стран, Россию ждет успешное окончание спецоперации и рост влияния в мире. Об этом НСН заявила астролог Татьяна Борщ.

По словам Борщ, грядущий год станет для России «трудноуспешным» — спецоперация завершится, страна усилит влияние на мировой политической арене, а соотечественники смогут свободнее путешествовать.

«Я бы назвала 2026 год трудноуспешным. Где-то в феврале-марте закончится спецоперация, по крайней мере, активные боевые действия, хотя возможны еще какие-то отдельные вспышки. В первой половине года в адрес России возможны провокации, второе полугодие 2026 года в этом плане выглядит более спокойным. Безусловно, Россия столкнется с финансовыми трудностями на протяжении всего года. Причины понятны — это восстановление новых регионов, сложности с банковской системой. То есть назвать этот год легким точно будет нельзя. Почему он все-таки трудноуспешный? Потому что на политическом поприще Россия будет набирать очень хорошие дивиденды, ее будут все больше уважать и считаться с ней, причем это будет происходить достаточно быстро в рамках исторических процессов. Понятно, что мы победим в конфликте с Украиной. Постепенно во второй половине года ряд стран начнут снимать антироссийские санкции, хотя это не будет какой-то тотальной историей. Во второй половине года также будет легче путешествовать, поскольку россиянам будет легче получать визы. Страна идет вверх, мы будем исправлять то, что упустили в прошлом», — сказала Борщ.