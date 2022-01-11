Ракеты на Кубе: Американцам припомнили Карибский кризис в связи с переговорами
Переговоры между Россией и США пока что не принесли видимого результата, однако политологи предупреждают о более серьезных последствиях в случае отказа от предложенных договоренностей.
10 января завершились переговоры делегаций России и США по вопросам гарантий безопасности, которые проходили в Женеве на протяжении более 7,5 часов. В составе российской делегации были заместитель главы МИД Сергей Рябков, а также заместитель главы Минобороны Александр Фомин, американскую команду возглавила первый заместитель госсекретаря Венди Шерман.
По словам Рябкова, в переговорах по основному для России вопросу о нерасширении НАТО на восток прогресса нет. При этом дипломат назвал этот вопрос ключевым для национальной безопасности России. Он напомнил, что от этих требований Москва не может отступить.
Замглавы МИД подчеркнул, что жесткая позиция России обоснована, кроме того, она оставляет США пространство для маневра.
«Абсолютно не правы те, кто утверждает, что Россия пошла по пути выдвижения неких ультиматумов», — пояснил он.
В свою очередь, Шерман заявила, что американская сторона не позволит никому противоречить «политике открытых дверей» НАТО. Ее слова позже подтвердил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, который заявил, что Украина должна иметь шанс вступить в НАТО, если стремится к этому.
При этом, по словам замгоссекретаря, Россия ушла от прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной. Американская сторона призвала Россию отвести войска от украинских границ, чтобы доказать свои мирные намерения.
Российское посольство в США, со своей стороны, поспешило в своем Twitter напомнить, что Россия не откажется от учений на своей территории.
«Наше решение — где и когда проводить военные учения на национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это соответствует интересам безопасности», — указано в сообщении.
Отсутствие реакции НАТО и США на требование России о гарантиях безопасности может привести к жестким мерам, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Ответ будет зеркальный. Возможно размещение различных ракетных комплексов, возможно размещение группировок Вооруженных сил на некоторых направлениях, которые вызывают опасения с нашей стороны. В случае необходимости они должны отразить возможные агрессивно-провокационные действия со стороны противника. Размещение возможно в Арктике, на западном направлении, возможно - Белоруссия, может быть, Куба и Венесуэла. Поэтому США должны задуматься и о собственной безопасности. Не надо, как говорится, будить медведя. По видам новейших видов вооружения мы идем гораздо дальше», - отметил Швыткин.
Со своей стороны, немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США на переговорах с Россией 10 января не примут гарантии безопасности, однако выразил надежду, что это может стать началом широких дискуссий по восстановлению взаимного доверия.
«Есть европейцы, которые считают, что Россия слабая и с ней вообще не надо разговаривать. Но высшее руководство Америки так не считает. Поэтому уже просачивается информация, что Вашингтон готов идти на какие-то договоренности. В том числе начать диалог по разоружению. Через него можно начать фазу политической разрядки, которая потом приведет к выстраиванию нового доверия, к отказу от образа взаимного врага. Возможно обе стороны договорятся начать широкие переговоры по восстановлению взаимного доверия. Это был бы тот золотой компромисс, который уже привел бы к какому-то сдвигу с конфронтации к деэскалации», - подчеркнул политолог.
Рар также сравнил текущее положение дел с ситуацией на Кубе времен Карибского кризиса 1962 года, напомнив, что мир тогда был на грани третьей мировой войны.
«Россия начала эти переговоры, потому что дальше так продолжать невозможно. Это очень опасная ситуация. Нынешнее поколение политиков, особенно европейское, которое не помнит Вторую мировую войну, не понимает серьезность конфликтности на границе Украины и России. Мне кажется, это кризис, который может достигнуть такого же уровня, как и Карибский кризис. Тогда ситуация была похожа на ту, что и сейчас, но был найден компромисс. Такие реальные дипломатические шаги двух сторон, а не какой-то закулисный сговор, должны стать результатом этой встречи», - резюмировал политолог.
При этом председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что Вашингтон в переговорах с Москвой будет учитывать мнение союзников по НАТО из Балтии и Восточной Европы лишь в «какой-то степени», поэтому они не окажут значительного влияния на переговоры.
«Если всерьез договориться с Вашингтоном, то все остальное решаемо. Конечно, для стран Балтии и Восточной Европы это очень серьезный вызов, и они приложат все свои возможности, чтобы осложнить договоренности, но эти возможности ограничены. <...> То, что говорит [глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель, можно игнорировать, поскольку позиция Евросоюза в данном процессе крайне пассивная и не играет существенной роли. Что касается Украины, западная и американская сторона стараются так представить вопрос, что вообще все переговоры – о судьбе Украины, о том, чтобы предотвратить войну России и Украины. При этом российская сторона подчеркивает, что дело не в Украине, а в принципах, а Украина – просто одно из проявлений», - рассказал политолог.
А военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что после переговоров отношения России и НАТО не улучшатся, однако большая война Европе не грозит, в том числе и на юго-востоке Украины, если руководство страны не сменится на более радикальное.
«Между Россией и НАТО сейчас проходит обмен демонстративными жестами. Я бы не придавал чрезмерного значения этому заявлению, потому что наши и натовские политики обмениваются заявлениями регулярно. Россия занимается попытками обозначить зону своего влияния и своих интересов, и красные линии, которые НАТО не следует пересекать. При этом НАТО полагает, что на самом деле никаких красных черт не существует. Этот «тяни-толкай» будет в каком-то смысле продолжаться вечно», - подытожил Норин.
Ранее норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод заявил, что Западу необходимо изменить подход к России и дать стране возможность вступить в НАТО. По его мнению, это поможет избежать военных конфликтов.
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