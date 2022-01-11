Ракеты на Кубе: Американцам припомнили Карибский кризис в связи с переговорами

10 января завершились переговоры делегаций России и США по вопросам гарантий безопасности, которые проходили в Женеве на протяжении более 7,5 часов. В составе российской делегации были заместитель главы МИД Сергей Рябков, а также заместитель главы Минобороны Александр Фомин, американскую команду возглавила первый заместитель госсекретаря Венди Шерман.

По словам Рябкова, в переговорах по основному для России вопросу о нерасширении НАТО на восток прогресса нет. При этом дипломат назвал этот вопрос ключевым для национальной безопасности России. Он напомнил, что от этих требований Москва не может отступить.

Замглавы МИД подчеркнул, что жесткая позиция России обоснована, кроме того, она оставляет США пространство для маневра.

«Абсолютно не правы те, кто утверждает, что Россия пошла по пути выдвижения неких ультиматумов», — пояснил он.



В свою очередь, Шерман заявила, что американская сторона не позволит никому противоречить «политике открытых дверей» НАТО. Ее слова позже подтвердил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, который заявил, что Украина должна иметь шанс вступить в НАТО, если стремится к этому.



При этом, по словам замгоссекретаря, Россия ушла от прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной. Американская сторона призвала Россию отвести войска от украинских границ, чтобы доказать свои мирные намерения.

Российское посольство в США, со своей стороны, поспешило в своем Twitter напомнить, что Россия не откажется от учений на своей территории.

«Наше решение — где и когда проводить военные учения на национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это соответствует интересам безопасности», — указано в сообщении.

Отсутствие реакции НАТО и США на требование России о гарантиях безопасности может привести к жестким мерам, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Ответ будет зеркальный. Возможно размещение различных ракетных комплексов, возможно размещение группировок Вооруженных сил на некоторых направлениях, которые вызывают опасения с нашей стороны. В случае необходимости они должны отразить возможные агрессивно-провокационные действия со стороны противника. Размещение возможно в Арктике, на западном направлении, возможно - Белоруссия, может быть, Куба и Венесуэла. Поэтому США должны задуматься и о собственной безопасности. Не надо, как говорится, будить медведя. По видам новейших видов вооружения мы идем гораздо дальше», - отметил Швыткин.