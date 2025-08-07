Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за побои на 15 тысяч рублей
Бывший участник телепроекта «Фабрика звезд» Ираклий Пирцхалава признан виновным в нанесении побоев и приговорен к административному штрафу в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мирового суда московского района Измайлово.
Суд установил, что Пирцхалава причинил физическую боль другому человеку, не повредив его здоровье. Инцидент квалифицирован по статье 6.1.1 КоАП. Подробности дела, включая обстоятельства и участников конфликта, не раскрываются.
Административная статья 6.1.1 КоАП («Побои») применяется в случаях, когда действия причинили физическую боль, но не нанесли вреда здоровью. Чаще всего она используется в делах о бытовых или межличностных конфликтах.
Наказанием по ней может быть штраф до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы — в зависимости от обстоятельств, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минцифры предложило ввести детские sim-карты с ограничениями
- Продюсер предсказал скорый спад интереса к артистам 1990-х годов
- Булыкин назвал главных претендентов на «Золотой мяч»
- СМИ: Саммит Трампа и Путина состоится при условии переговоров Путина с Зеленским
- Кинотеатры не надеются на кассовый успех триллера «Умри, моя любовь»
- Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за побои на 15 тысяч рублей
- Россиянок предупредили о плачевных последствиях диеты со сливочным маслом
- Запрет строительства новостроек объяснили неготовностью коммунальных сетей
- Россиян призвали не покупать с рук бывшие в употреблении гаджеты
- В Госдуме призвали обучать госслужащих основам кибербезопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru