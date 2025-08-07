Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за побои на 15 тысяч рублей

Бывший участник телепроекта «Фабрика звезд» Ираклий Пирцхалава признан виновным в нанесении побоев и приговорен к административному штрафу в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мирового суда московского района Измайлово.

Суд установил, что Пирцхалава причинил физическую боль другому человеку, не повредив его здоровье. Инцидент квалифицирован по статье 6.1.1 КоАП. Подробности дела, включая обстоятельства и участников конфликта, не раскрываются.

Уголовка за побои. Как изменится закон о домашнем насилии?

Административная статья 6.1.1 КоАП («Побои») применяется в случаях, когда действия причинили физическую боль, но не нанесли вреда здоровью. Чаще всего она используется в делах о бытовых или межличностных конфликтах.

Наказанием по ней может быть штраф до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы — в зависимости от обстоятельств, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПобоиШтрафПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры