Минцифры обеспечит работу ключевых сервисов при ограничениях интернета

Министерство цифрового развития совместно с операторами связи утвердило техническую схему, предусматривающую сохранение доступа к ряду массово востребованных онлайн-сервисов при введении ограничений на мобильный интернет в целях безопасности. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на полях конференции «Цифровая эволюция» в Калуге.

По его словам, в случае блокировок пользователи смогут пройти капчу и получить доступ к так называемому белому списку сервисов без снижения скорости соединения. В него войдут маркетплейсы, службы доставки, приложения для вызова такси и другие платформы повседневного использования.

Отдельное внимание, как уточнил министр, будет уделено стабильной работе систем межмашинного взаимодействия (M2M), включая банкоматы, платежные терминалы и иные технические устройства — для них также разработают исключения.

Кроме того, планируется ввести механизм временного ограничения доступа к мобильному интернету для иностранных SIM-карт, находящихся в национальном роуминге. Они будут автоматически отключаться от сети на пять часов после подключения. Вместе с тем, владельцы таких sim-карт смогут воспользоваться капчей для получения ограниченного доступа к критически важным сервисам связи, передает «Радиоточка НСН».

