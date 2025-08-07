Минцифры обеспечит работу ключевых сервисов при ограничениях интернета

Министерство цифрового развития совместно с операторами связи утвердило техническую схему, предусматривающую сохранение доступа к ряду массово востребованных онлайн-сервисов при введении ограничений на мобильный интернет в целях безопасности. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на полях конференции «Цифровая эволюция» в Калуге.

По его словам, в случае блокировок пользователи смогут пройти капчу и получить доступ к так называемому белому списку сервисов без снижения скорости соединения. В него войдут маркетплейсы, службы доставки, приложения для вызова такси и другие платформы повседневного использования.