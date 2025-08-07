Новая невидимая маркировка контента позволит оградить пользователей от видео и фото, сделанных с помощью искусственного интеллекта, что помешает мошенникам, рассказал НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.

«Яндекс» совместно с Институтом системного программирования (ИСП) РАН разрабатывает систему невидимой глазу маркировки для контента, сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ), пишут «Ведомости». При генерации аудио-, видео- и фотоконтента будут внедряться незаметные для человека алгоритмические паттерны или микроскопические маркеры. Обнаружить их смогут специальные анализаторы. Речь идет только об опознавании отечественных нейросетей — никакого влияния, к примеру, на ChatGPT у «Яндекса» нет. Жадан пояснил, как это будет работать.