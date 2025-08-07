СМИ: Саммит Трампа и Путина состоится при условии переговоров Путина с Зеленским
Переговоры между президентами США и России могут состояться лишь при условии, что Владимир Путин согласится на личную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источник в Белом доме.
По словам собеседника издания, конкретное место проведения переговоров пока не определено.
О подготовке саммита Путина и Трампа ранее сообщил Кремль. Встреча, как ожидается, состоится на следующей неделе — после визита в Москву спецпредставителя США Стива Уиткоффа. По итогам этих переговоров Дональд Трамп выразил надежду не только на скорую встречу с Путиным, но и на возможный трёхсторонний формат с участием Зеленского.
В Кремле от комментариев по этой инициативе воздержались, подчеркнув, что условия для переговоров Путина и Зеленского пока не созданы, передает «Радиоточка НСН».
