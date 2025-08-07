Путин проинформировал Рамафосу об итогах беседы с спецпосланником Трампа

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой рассказал об итогах недавних переговоров с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Рамафоса выразил благодарность за предоставленную информацию. В ходе беседы стороны также обсудили развитие стратегического партнерства между Россией и ЮАР и выразили поддержку африканской мирной инициативе по Украине. Лидеры договорились поддерживать регулярные контакты.