Путин проинформировал Рамафосу об итогах беседы с спецпосланником Трампа
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой рассказал об итогах недавних переговоров с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Рамафоса выразил благодарность за предоставленную информацию. В ходе беседы стороны также обсудили развитие стратегического партнерства между Россией и ЮАР и выразили поддержку африканской мирной инициативе по Украине. Лидеры договорились поддерживать регулярные контакты.
ЮАР активно вовлечена в международные усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.
В 2023 году президенты ряда африканских стран, включая Рамафосу, представили собственную инициативу, предполагающую прекращение огня, диалог между сторонами и снятие санкционного давления. Москва оценила эти предложения как «взвешенные» и «конструктивные», передает «Радиоточка НСН».
