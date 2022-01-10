США не увидели готовности РФ к деэскалации ситуации на границе с Украиной
Россия не ответила прямо на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной. Об этом заявила первый замгоссекретаря США Уенди Шерман по итогам переговоров в Женеве с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.
Шерман отметила, что доказательство отсутствия намерений атаки на Украину было бы отвод войск от украинских границ.
В свою очередь Рябков сообщил, что американским коллегам была объяснена ситуация на Российско-украинской границе. Замминистра указал на то, что боевая подготовка военных идет в пределах РФ и нет оснований ожидать эскалации.
Информация о том, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей» появилась в конце октября. Позже Пентагон отмечал увеличение числа военных на территории.
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