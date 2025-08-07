Минцифры предложило ввести детские sim-карты с ограничениями

В России могут появиться sim-карты для детей младше 14 лет с предустановленными мерами цифровой безопасности. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, операторы связи будут обязаны предоставить абонентам такую услугу. Речь идет о специальном тарифе с ограничениями по контенту и функциям, ориентированном на защиту детей в интернете.

Депутат Кирьянов объяснил принцип работы сервиса «Мои SIM-карты» на «Госуслугах»

С 1 апреля в России вступили в силу новые ограничения на количество sim-карт, которые могут быть зарегистрированы на одного человека. Для граждан России установлен лимит — не более 20 активных номеров, для иностранных граждан — не более 10.

Как ранее пояснили в Минцифры, если количество sim-карт превышает допустимое, владельцам необходимо отказаться от лишних. Россиянам отведен срок до 1 ноября, иностранцам — до 1 июля. По истечении этих дат операторы получат право в одностороннем порядке отключать «избыточные» sim-карты, передает «Радиоточка НСН».

