Минцифры предложило ввести детские sim-карты с ограничениями

В России могут появиться sim-карты для детей младше 14 лет с предустановленными мерами цифровой безопасности. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, операторы связи будут обязаны предоставить абонентам такую услугу. Речь идет о специальном тарифе с ограничениями по контенту и функциям, ориентированном на защиту детей в интернете.