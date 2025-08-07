Фрэнсис Форд Коппола выписан из больницы в Риме после операции на сердце

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола выписан из римской клиники «Тор Вергата» после перенесенной операции на сердце. Как сообщил РИА Новости источник в медучреждении, 86-летний кинематографист чувствует себя хорошо.

Итальянские СМИ ранее сообщили, что Коппола прибыл в Рим для лечения сердечной аритмии, отмечает издание «Профиль».