Фрэнсис Форд Коппола выписан из больницы в Риме после операции на сердце

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола выписан из римской клиники «Тор Вергата» после перенесенной операции на сердце. Как сообщил РИА Новости источник в медучреждении, 86-летний кинематографист чувствует себя хорошо.

Итальянские СМИ ранее сообщили, что Коппола прибыл в Рим для лечения сердечной аритмии, отмечает издание «Профиль».

СМИ: Режиссера Фрэнсиса Коппола госпитализировали в Риме

Однако незадолго до плановой процедуры он был экстренно госпитализирован с фибрилляцией предсердий, предположительно вызванной усталостью после межконтинентального перелета.

Сам режиссер подтвердил, что речь шла о запланированной медицинской процедуре и поводов для беспокойства нет, передает «Радиоточка НСН».

