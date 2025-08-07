Фрэнсис Форд Коппола выписан из больницы в Риме после операции на сердце
Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола выписан из римской клиники «Тор Вергата» после перенесенной операции на сердце. Как сообщил РИА Новости источник в медучреждении, 86-летний кинематографист чувствует себя хорошо.
Итальянские СМИ ранее сообщили, что Коппола прибыл в Рим для лечения сердечной аритмии, отмечает издание «Профиль».
Однако незадолго до плановой процедуры он был экстренно госпитализирован с фибрилляцией предсердий, предположительно вызванной усталостью после межконтинентального перелета.
Сам режиссер подтвердил, что речь шла о запланированной медицинской процедуре и поводов для беспокойства нет, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru