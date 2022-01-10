Госдеп: Украина должна иметь шанс вступить в НАТО

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Украина должна иметь шанс вступить в НАТО. Об этом сообщает РАИ новости.

По словам Прайса, позиция США по данному вопросу после прошедших в понедельник переговоров сторон не изменилась. Он подчеркнул, что любая страна должна иметь возможность вступить в НАТО в случае такого стремления.

Прайс добавил, что военный альянс ведет политику открытых дверей.

Переговоры РФ и НАТО состоялись в Женеве. Одной из главных тем стала обеспечение европейской безопасности.











