В Норвегии предложили принять Россию в НАТО

Как пишет военный в своей статье для издания Aftenposten, Североатлантическому альянсу стоит «больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию». При этом членам НАТО следует отказаться от баз и ядерного оружия за пределами своей территории.

«Если мы не начнем мыслить иначе, мы придем к еще большим конфликтам и войнам», — подчеркнул Моод.

По мнению норвежского генерала, после распада СССР Россию не приняли в круг западных стран, пишет Ura.ru. Моод подчеркнул, что западная культура возвеличивает американцев и европейцев, при этом представляя русских злодеями, отмечает РЕН ТВ. Бывший военный призвал отказаться от стереотипов, чтобы наладить отношения с Москвой, и вести переговоры по принципу взаимоуважения.

