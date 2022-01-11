В Норвегии предложили принять Россию в НАТО
Западу необходимо изменить подход к России и дать стране возможность вступить в НАТО. Это поможет избежать военных конфликтов, считает норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод.
Как пишет военный в своей статье для издания Aftenposten, Североатлантическому альянсу стоит «больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию». При этом членам НАТО следует отказаться от баз и ядерного оружия за пределами своей территории.
«Если мы не начнем мыслить иначе, мы придем к еще большим конфликтам и войнам», — подчеркнул Моод.
По мнению норвежского генерала, после распада СССР Россию не приняли в круг западных стран, пишет Ura.ru. Моод подчеркнул, что западная культура возвеличивает американцев и европейцев, при этом представляя русских злодеями, отмечает РЕН ТВ. Бывший военный призвал отказаться от стереотипов, чтобы наладить отношения с Москвой, и вести переговоры по принципу взаимоуважения.
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