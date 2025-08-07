Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН заявил, что по итогам сезона 2024/2025 премии «Золотой мяч» наиболее достойны англичанин Коул Палмер и француз Усман Дембеле.

Журнал France Football опубликовал список из 30 номинантов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2024/25. В нем больше всего игроков французского ПСЖ.