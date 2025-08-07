Булыкин назвал главных претендентов на «Золотой мяч»
В этом году нет одного безоговорочного лидера на получение награды лучшему игроку сезона 2024/2025, заявил в беседе с НСН экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН заявил, что по итогам сезона 2024/2025 премии «Золотой мяч» наиболее достойны англичанин Коул Палмер и француз Усман Дембеле.
Журнал France Football опубликовал список из 30 номинантов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2024/25. В нем больше всего игроков французского ПСЖ.
«Вспоминая клубный чемпионат мира по футболу в США, выделил бы Коула Палмера из «Челси», но думаю, что в этот раз, при определении обладателя «Золотого мяча», больше будут смотреть на футболистов ПСЖ, среди которых выделяется Усман Дембеле. В этом году нет одного безоговорочного лидера. Мои фавориты – Палмер и Дембеле. Учредитель премии - издание France Football - всегда найдет объективные причины, почему тот или иной футболист достоин быть признан лучшим игроком года», - рассказал Булыкин.
Ранее стало известно, что «Золотой мяч» в 2025 году вручат 22 сентября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
