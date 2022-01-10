«Капитуляция Украины»: В Германии исключили принятие США гарантий безопасности

Замглавы МИД России Сергей Рябков провел в Женеве предварительные консультации по гарантиям безопасности с первым заместителем государственного секретаря США Уэнди Шерман. По словам Рябкова, разговор был потрясающим, сложным и деловым. Основной день переговоров между Россией и США намечен на 10 января.

«Переговоры будут очень сложными и результат предсказать еще сложнее. Запад не пойдет на условия России, он не может подписать капитуляцию Украины. Если он согласится с тем, что Украина и Грузия не станут членами НАТО, а Западу придется еще и войска выводить из восточной Европы, то это будет капитуляцией перед Россией. Москва тоже не может уехать с переговоров без результатов, потому что уже все поставила на одну карту и уже не просит, а требует от Запада учитывать ее легитимные интересы. Проблема в том, что в глазах Запада именно Россия является угрозой для Украины. Поэтому решать конфликты между Россией и Западом можно только одним путем: деэскалацией ситуации на территории Украины. То есть реализовать Минские соглашения и опять собираться в формате нормандской четверки», - отметил Рар.

По его словам, США не могут захлопнуть перед Россией дверь и продолжать унижать государство.

«Есть европейцы, которые считают, что Россия слабая и с ней вообще не надо разговаривать. Но высшее руководство Америки так не считает. Поэтому уже просачивается информация, что Вашингтон готов идти на какие-то договоренности. В том числе начать диалог по разоружению. Через него можно начать фазу политической разрядки, которая потом приведет к выстраиванию нового доверия, к отказу от образа взаимного врага. Возможно обе стороны договорятся начать широкие переговоры по восстановлению взаимного доверия. Это был бы тот золотой компромисс, который уже привел бы к какому-то сдвигу с конфронтации к деэскалации», - подчеркнул политолог.

Также Рар отметил, что от переговоров по безопасности зависит и судьба Украины.