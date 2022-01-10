«Капитуляция Украины»: В Германии исключили принятие США гарантий безопасности
Соединенные Штаты не согласятся на условия России, однако готовы к взаимному разоружению, заявил Александр Рар.
США на переговорах с Россией 10 января не примут гарантии безопасности, но стороны могут договориться начать широкие переговоры по восстановлению взаимного доверия, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Замглавы МИД России Сергей Рябков провел в Женеве предварительные консультации по гарантиям безопасности с первым заместителем государственного секретаря США Уэнди Шерман. По словам Рябкова, разговор был потрясающим, сложным и деловым. Основной день переговоров между Россией и США намечен на 10 января.
«Переговоры будут очень сложными и результат предсказать еще сложнее. Запад не пойдет на условия России, он не может подписать капитуляцию Украины. Если он согласится с тем, что Украина и Грузия не станут членами НАТО, а Западу придется еще и войска выводить из восточной Европы, то это будет капитуляцией перед Россией. Москва тоже не может уехать с переговоров без результатов, потому что уже все поставила на одну карту и уже не просит, а требует от Запада учитывать ее легитимные интересы. Проблема в том, что в глазах Запада именно Россия является угрозой для Украины. Поэтому решать конфликты между Россией и Западом можно только одним путем: деэскалацией ситуации на территории Украины. То есть реализовать Минские соглашения и опять собираться в формате нормандской четверки», - отметил Рар.
По его словам, США не могут захлопнуть перед Россией дверь и продолжать унижать государство.
«Есть европейцы, которые считают, что Россия слабая и с ней вообще не надо разговаривать. Но высшее руководство Америки так не считает. Поэтому уже просачивается информация, что Вашингтон готов идти на какие-то договоренности. В том числе начать диалог по разоружению. Через него можно начать фазу политической разрядки, которая потом приведет к выстраиванию нового доверия, к отказу от образа взаимного врага. Возможно обе стороны договорятся начать широкие переговоры по восстановлению взаимного доверия. Это был бы тот золотой компромисс, который уже привел бы к какому-то сдвигу с конфронтации к деэскалации», - подчеркнул политолог.
Также Рар отметил, что от переговоров по безопасности зависит и судьба Украины.
«Россия начала эти переговоры, потому что дальше так продолжать невозможно. Это очень опасная ситуация. Нынешнее поколение политиков, особенно европейское, которое не помнит Вторую мировую войну, не понимает серьезность конфликтности на границе Украины и России. Мне кажется, это кризис, который может достигнуть такого же уровня, как и Карибский кризис. Когда мир за несколько секунд отодвинулся от Третьей мировой войны. Тогда ситуация была похожа на ту, что и сейчас, но был найден компромисс. Такие реальные дипломатические шаги двух сторон, а не какой-то закулисный сговор, должны стать результатом этой встречи. Ситуация в Украине, в Польше и Прибалтике мне не очень понятна. Они жаждут какого-то наращивания конфронтации с Россией. Они просто в восторге от того, что могут играть роль фронтовых государств против России. Нужно, может быть, признать, что у Польши есть какие-то обиды на Россию», - резюмировал политолог.
МИД России 17 декабря 2021 года опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, в частности, США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, а также не принимать в альянс постсоветские страны. Заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января в Брюсселе, а 13 января состоятся переговоры представителей РФ и ОБСЕ в Вене. Как отмечал профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться.
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