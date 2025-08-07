Продюсер предсказал скорый спад интереса к артистам 1990-х годов

Популярность артистов 1990-х годов, переживающих сейчас всплеск интереса, сохранится еще примерно один-два года. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru.

По его словам, исполнители того периода используют шанс монетизировать свою востребованность, чтобы компенсировать годы работы за низкие гонорары.