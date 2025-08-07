Продюсер предсказал скорый спад интереса к артистам 1990-х годов
Популярность артистов 1990-х годов, переживающих сейчас всплеск интереса, сохранится еще примерно один-два года. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru.
По его словам, исполнители того периода используют шанс монетизировать свою востребованность, чтобы компенсировать годы работы за низкие гонорары.
Рудченко отметил, что многие звезды 1990-х зарабатывали в основном на сборных концертах и ретро-дискотеках, часто получая за выступления символические суммы. Сегодняшний спрос, по его мнению, позволяет артистам восстановить упущенное.
Однако Рудченко считает, что этот тренд будет недолгим, и уже через пару лет на музыкальную сцену вновь выйдут новые имена и форматы, ориентированные на эксперимент и свежие звучания, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продюсер предсказал скорый спад интереса к артистам 1990-х годов
- Булыкин назвал главных претендентов на «Золотой мяч»
- СМИ: Саммит Трампа и Путина состоится при условии переговоров Путина с Зеленским
- Кинотеатры не надеются на кассовый успех триллера «Умри, моя любовь»
- Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за побои на 15 тысяч рублей
- Россиянок предупредили о плачевных последствиях диеты со сливочным маслом
- Запрет строительства новостроек объяснили неготовностью коммунальных сетей
- Россиян призвали не покупать с рук бывшие в употреблении гаджеты
- В Госдуме призвали обучать госслужащих основам кибербезопасности
- Сумму кредита по семейной ипотеке призвали увеличить на два миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru