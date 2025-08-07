Продюсер предсказал скорый спад интереса к артистам 1990-х годов

Популярность артистов 1990-х годов, переживающих сейчас всплеск интереса, сохранится еще примерно один-два года. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru.

По его словам, исполнители того периода используют шанс монетизировать свою востребованность, чтобы компенсировать годы работы за низкие гонорары.

Россияне стали чаще ходить на концерты артистов 1980-90-х годов

Рудченко отметил, что многие звезды 1990-х зарабатывали в основном на сборных концертах и ретро-дискотеках, часто получая за выступления символические суммы. Сегодняшний спрос, по его мнению, позволяет артистам восстановить упущенное.

Однако Рудченко считает, что этот тренд будет недолгим, и уже через пару лет на музыкальную сцену вновь выйдут новые имена и форматы, ориентированные на эксперимент и свежие звучания, передает «Радиоточка НСН».

