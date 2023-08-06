«Радикальный, в рамках реальности». Сергей Марков после Джидды предлагает задуматься о плане РФ по Украине
На переговорах представителей 30 стран по Украине в саудовском городе Джидда без участия России обсуждали план урегулирования конфликта, предложенный США и Зеленским. Москве требуется свой план. Политики и политологи в России ищут варианты.
Представители Украины не настаивали на принятии мирного плана президента страны Владимира Зеленского на переговорах в саудовском городе Джидда. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатическом корпусе Евросоюза.
Отмечается, что представители Киева больше не настаивают, чтобы западные союзники приняли за основу мирный план Зеленского. В свою очередь, страны Запада не уговаривали Украину отказаться от своей инициативы, отметила газета.
В Саудовской Аравии в субботу стартовали консультации по Украине. В Джидду приехали представители около 30 стран. Россия в переговорах не участвовала, передает «Радиоточка НСН».
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал консультации в Саудовской Аравии по завершению конфликта на Украине. Политик опубликовал пост в своем Telegram-канале.
Медведев обратил внимание, что Россию не пригласили на консультации в Джидду. Без этого переговоры не будут иметь успеха, убежден зампред Совбеза.
Также политик призвал учитывать исторический контекст. Он назвал Украину осколком Российской империи.
По словам Медведева, для успеха переговоров нужно учитывать текущие реалии. Украина находится в состоянии полураспада, а ее часть вернулась в Россию, констатировал он.
«Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», - заключил Медведев.
По мнению российского политолога Сергея Маркова, первая цель конференции по Украине в Джиде - выработать совместный подход и принципы коллективного Запада и глобального Юга для прекращения война на Украине. Для этого предложена «формула мира Зеленского», которая является ничем иным, как ульмативными требованиями «полукапитуляции» России от США и Британии.
«Эти сверхрадикальные требования - это совершенно нормально. США рассчитывают же на военное поражение России и с помощью "формулы мира Зеленского" хотят закрепить политически военное поражение России. А нынешнюю ситуацию они рассматривают как во многом военное поражение России», – написал эксперт в своем Telegram-канале 6 августа.
Именно такое отношение к России стало причиной того, что представителей Москвы не пригласили в Джидду, считает Марков.
Второй целью встречи в Джидде является попытка остановить возможное наступление армии России, отмечает политолог.
«Ведь понятно, что большое наступление армии Украины будет видимо отражено. И это создаст условия для наступления армии России. И оно ведь может быть успешным. Вот, чтобы его сорвать, и подготовлена уже мирная конференция и мирная коалиция и мирная платформа. Это классическая модель западной дипломатии. После поражения ВСУ под Илловайском и угрозы большого наступления армии России в 2014 году они предложили заключить Минск 1. После поражения ВСУ под Дебальцево и угрозы наступления армии России в 2015 году они все сделали для заключения Минска 2. Сейчас в случае угрозы наступления армии России они и готовят большую мирную коалицию. Стамбул 3. Или Джида 3. Минск 3», – считает Сергей Марков.
Существует несколько планов развития событий на Украине. «Корейский вариант» просто предусматривает остановку конфликта с теми позициями, которые есть. Китайский и африканский планы представляют собой, по мнению политолога, просто наборы правильных принципов для действий. Поэтому на их фоне самые сильные позиции у США с планом Зеленского, отмечает Сергей Марков. В этой ситуации у России должен быть сформулирован свой план по Украине.
«России нужно выдвинуть свой понятный всем конкретный план мира. Он может быть радикальным, но он должен быть в рамках реальности все же. И быть понятным. Это и называется активная дипломатия», – предлагает политолог.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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