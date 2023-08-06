СМИ: на переговорах в Джидде решили создать рабочие группы по плану Украины
В ходе переговоров в Саудовской Аравии об урегулировании конфликта вокруг Украины, было решено создать рабочие группы по ключевым вопросам «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Corriere Della Sera со ссылкой на источники в Европейском союзе.
Как пишет издание, на встрече отмечалось, что уважение целостности территории бывшей советской республики и ее суверенитета должны находиться в центре любого мирного соглашения.
Ранее в Бразилии заявили, что необходимо участие России в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru