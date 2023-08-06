СМИ: на переговорах в Джидде решили создать рабочие группы по плану Украины

Как пишет издание, на встрече отмечалось, что уважение целостности территории бывшей советской республики и ее суверенитета должны находиться в центре любого мирного соглашения.

Ранее в Бразилии заявили, что необходимо участие России в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

