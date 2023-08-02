Лула да Силва: конфликт на Украине следует разрешить на заседании Совбеза ООН

Глава Бразилии подчеркнул, что если бы на уровне ООН обсудили территориальный вопрос по Украине, то давно бы уже наступил мир.

Лула да Силва рассказал, что Бразилия ранее провела переговоры на этот счет с Россией, Украиной, Евросоюзом, Индией, Китаем, латиноамериканскими и африканскими странами.

«Именно в разговоре с теми, кто придерживается отличного от твоего мнения, можно прийти к общему знаменателю», — добавил бразильский лидер.

Ранее на Украине заявили, что в Саудовской Аравии обсудят «формулу мира», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



