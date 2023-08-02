Лула да Силва: конфликт на Украине следует разрешить на заседании Совбеза ООН

Украинский конфликт следует разрешить на уровне Совета Безопасности ООН, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает ТАСС.

По его словам, эта ситуация может быть решена прямо в зале заседаний Совбеза Всемирной организации так, как именно его члены участвуют в этой войне.

Медведев порадовался отказу Украины от переговоров с Россией

Глава Бразилии подчеркнул, что если бы на уровне ООН обсудили территориальный вопрос по Украине, то давно бы уже наступил мир.

Лула да Силва рассказал, что Бразилия ранее провела переговоры на этот счет с Россией, Украиной, Евросоюзом, Индией, Китаем, латиноамериканскими и африканскими странами.

«Именно в разговоре с теми, кто придерживается отличного от твоего мнения, можно прийти к общему знаменателю», — добавил бразильский лидер.

Ранее на Украине заявили, что в Саудовской Аравии обсудят «формулу мира», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСовбез ООНУкраинаБразилия

Горячие новости

Все новости

партнеры