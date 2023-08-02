Лула да Силва: конфликт на Украине следует разрешить на заседании Совбеза ООН
Украинский конфликт следует разрешить на уровне Совета Безопасности ООН, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает ТАСС.
По его словам, эта ситуация может быть решена прямо в зале заседаний Совбеза Всемирной организации так, как именно его члены участвуют в этой войне.
Глава Бразилии подчеркнул, что если бы на уровне ООН обсудили территориальный вопрос по Украине, то давно бы уже наступил мир.
Лула да Силва рассказал, что Бразилия ранее провела переговоры на этот счет с Россией, Украиной, Евросоюзом, Индией, Китаем, латиноамериканскими и африканскими странами.
«Именно в разговоре с теми, кто придерживается отличного от твоего мнения, можно прийти к общему знаменателю», — добавил бразильский лидер.
Ранее на Украине заявили, что в Саудовской Аравии обсудят «формулу мира», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белоруссия призвала Польшу не нагнетать ситуацию вокруг инцидента с вертолетами
- СМИ: на позициях ВСУ уничтожили поднявших флаг Польши наемников
- Вручение ТЭФИ в 2023 году пройдет в два этапа
- Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет брака
- Роспотребнадзор: на юге России выявлен случай заражения лихорадкой Западного Нила
- Экс-советник Кучмы: Зеленский начал терять западных союзников
- Лула да Силва: конфликт на Украине следует разрешить на заседании Совбеза ООН
- Песков предрек обострение отношений между Польшей и Украиной
- Путин и Эрдоган условились определить место и дату встречи
- OneTwoTrip: россияне хотят провести бархатный сезон в Сочи и Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru