Politico: Саудовская Аравия сообщит России об итогах встречи по Украине
Власти Саудовской Аравии проинформируют Россию о результатах консультаций по Украине в Джидде. Об этом пишет Politico.
По данным издания, пока не ясно, будет ли участвовать во встрече премьер-министр, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Однако ожидается, что Москву «проинформируют об итогах», пишет Ura.ru.
Планируется, что в ходе консультаций будут обсуждаться десять вопросов, в том числе продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение заключенных, возможность создания трибунала по военным преступлениям.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия планирует провести мирную встречу по Украине с участием западных стран 5-6 августа в Джидде. В обсуждении примут участие представители 30 стран, отмечает RT. России нет в списке участников переговоров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru