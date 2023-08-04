Politico: Саудовская Аравия сообщит России об итогах встречи по Украине

По данным издания, пока не ясно, будет ли участвовать во встрече премьер-министр, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Однако ожидается, что Москву «проинформируют об итогах», пишет Ura.ru.

Планируется, что в ходе консультаций будут обсуждаться десять вопросов, в том числе продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение заключенных, возможность создания трибунала по военным преступлениям.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия планирует провести мирную встречу по Украине с участием западных стран 5-6 августа в Джидде. В обсуждении примут участие представители 30 стран, отмечает RT. России нет в списке участников переговоров.

