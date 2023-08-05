СМИ: Зеленский признал принуждение Запада к переговорам с Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский признает, что страны Запада в ближайшее время будут давить на него в поисках путей для переговоров с Россией. Об обом пишет издание The New York Times.
По данным журналистов, президент Украины сообщил об этом в среду дипломатическому корпусу.
«Ситуация будет ещё более сложной, так как в ближайшие месяцы давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам, будет нарастать», — пишет газета.
Также издание отмечает необходимость для Киева сохранить поддержку западных стран на фоне неудавшегося контрнаступления ВСУ, которое не привело к перелому в военной кампании.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена препятствовать обсуждению гарантий безопасности для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шойгу представил к присвоению звания Героя России экипаж танка «Алеша»
- Дочь Шойгу Ксения заявила о разрыве отношений с Алексеем Столяровым
- «Просто обалдели!»: Финалисты «Молодых ветров» поделились эмоциями от концерта
- В Джидде начались консультации по Украине
- СМИ: Зеленский признал принуждение Запада к переговорам с Россией
- Собянин: Новое жильë по программе реновации получат больше 4,7 тыс жителей ЦАО
- В Рыльске ликвидируют последствия обстрела ВСУ
- СМИ: Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в аварию
- Гандболистки из РФ с разгромным счетом обыграли спортсменок из Киргизии
- СМИ: Москва разберется с отказом китайцу в пересечении границы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru