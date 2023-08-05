СМИ: Зеленский признал принуждение Запада к переговорам с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский признает, что страны Запада в ближайшее время будут давить на него в поисках путей для переговоров с Россией. Об обом пишет издание The New York Times.

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По данным журналистов, президент Украины сообщил об этом в среду дипломатическому корпусу.

«Ситуация будет ещё более сложной, так как в ближайшие месяцы давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам, будет нарастать», — пишет газета.

Также издание отмечает необходимость для Киева сохранить поддержку западных стран на фоне неудавшегося контрнаступления ВСУ, которое не привело к перелому в военной кампании.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена препятствовать обсуждению гарантий безопасности для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: youtube.com/@NATO
ТЕГИ:РоссияПереговорыЗападВладимир Зеленский

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