СМИ: Зеленский признал принуждение Запада к переговорам с Россией

По данным журналистов, президент Украины сообщил об этом в среду дипломатическому корпусу.

«Ситуация будет ещё более сложной, так как в ближайшие месяцы давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам, будет нарастать», — пишет газета.

Также издание отмечает необходимость для Киева сохранить поддержку западных стран на фоне неудавшегося контрнаступления ВСУ, которое не привело к перелому в военной кампании.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена препятствовать обсуждению гарантий безопасности для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





