Бразилия: необходимо участие России в переговорах по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Украины должны проходить с участием России, сообщает G1 со ссылкой на заявление советника президента Бразилии Селсу Аморим на встрече в Саудовской Аравии.

Reuters: Китай еще не подтвердил участие в консультациях по Украине в Джидде

По его словам, любые переговоры должны включать все стороны конфликта. «Если мы действительно хотим мира, мы должны как-то вовлечь Москву в этот процесс», — отметил советник.

Ранее представители около 30 стран съехались в город Джидда на западе Саудовской Аравии для консультаций по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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