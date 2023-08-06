Бразилия: необходимо участие России в переговорах по Украине

По его словам, любые переговоры должны включать все стороны конфликта. «Если мы действительно хотим мира, мы должны как-то вовлечь Москву в этот процесс», — отметил советник.

Ранее представители около 30 стран съехались в город Джидда на западе Саудовской Аравии для консультаций по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

