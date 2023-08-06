Бразилия: необходимо участие России в переговорах по Украине
6 августа 202302:02
Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Украины должны проходить с участием России, сообщает G1 со ссылкой на заявление советника президента Бразилии Селсу Аморим на встрече в Саудовской Аравии.
По его словам, любые переговоры должны включать все стороны конфликта. «Если мы действительно хотим мира, мы должны как-то вовлечь Москву в этот процесс», — отметил советник.
Ранее представители около 30 стран съехались в город Джидда на западе Саудовской Аравии для консультаций по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru