Глава Минпросвещения заявил, что не нужно вводить экзамены по всем предметам
Дополнение Единого государственного экзамена испытаниями по ключевым школьным предметам стало бы избыточной мерой, считает министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом он заявил в беседе с RT.
Как отметил глава Минпросвещения, кроме ЕГЭ, используются другие системы оценивания, включая всероссийские проверочные работы.
«ВПР органично встроены в школьную программу, а дополнительные экзамены в 11-м классе могут быть уже избыточными», — указал Кравцов.
По словам министра, подготовка к экзаменам по сути встроена в учебный процесс в школах, программа полностью охватывает их содержание. ЕГЭ — прежде всего инструмент, позволяющий объективно проверить знания школьника и понять, насколько он освоил программу.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об отсутствии планов отменять ОГЭ, ЕГЭ и ВПР.
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