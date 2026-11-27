Дополнение Единого государственного экзамена испытаниями по ключевым школьным предметам стало бы избыточной мерой, считает министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом он заявил в беседе с RT.

Как отметил глава Минпросвещения, кроме ЕГЭ, используются другие системы оценивания, включая всероссийские проверочные работы.