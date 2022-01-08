Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана задержали по подозрению в госизмене
Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КНБ.
Отмечается, что в четверг, 6 января комитет начал досудебное расследование по факту госизмены (статья 175 ч. 1 Уголовного кодекса Казахстана). В тот же день по подозрению в совершении преступления Масимов и ряд других лиц были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.
Подробности дела не разглашаются в интересах следствия.
Карим Масимов возглавлял КНБ с 2016 года. Указом президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева от 6 января он был освобожден от должности. До 2016 года Масимов дважды занимал пост премьер-министра республики - в 2007-2012 и 2014-2016 годах, а также руководил администрацией президента.
В Казахстане со 2 января продолжаются акции протеста. Граждане вышли на митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в стычки с силовиками и беспорядки. На всей территории республики до 19 января введено чрезвычайное положение. С начала протестов правоохранители задержали уже более 4 тысяч человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 735 / сут.
Умерли
315 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 035 / сут.
- СМИ показали возможное расположение российских войск на границе с Украиной
- Четыре человека погибли из-за отравления выхлопными газами под Оренбургом
- В Казахстане 180 продавцов сжиженного газа проверят на факт сговора
- Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана задержали по подозрению в госизмене
- МВД разработает порядок проведения геномной регистрации в России
- В ходе протестов в Казахстане задержали более 4,2 тысячи человек
- Мексика предложила США создать аналог Евросоюза
- Стрельба в центре Алма-Аты продолжается
- В Москве 8 января будет облачно и без осадков
- Аналитик: Запад стремится разрушить Украину из-за России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru