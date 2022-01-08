Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана задержали по подозрению в госизмене

Отмечается, что в четверг, 6 января комитет начал досудебное расследование по факту госизмены (статья 175 ч. 1 Уголовного кодекса Казахстана). В тот же день по подозрению в совершении преступления Масимов и ряд других лиц были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Подробности дела не разглашаются в интересах следствия.

Карим Масимов возглавлял КНБ с 2016 года. Указом президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева от 6 января он был освобожден от должности. До 2016 года Масимов дважды занимал пост премьер-министра республики - в 2007-2012 и 2014-2016 годах, а также руководил администрацией президента.

В Казахстане со 2 января продолжаются акции протеста. Граждане вышли на митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в стычки с силовиками и беспорядки. На всей территории республики до 19 января введено чрезвычайное положение. С начала протестов правоохранители задержали уже более 4 тысяч человек.

