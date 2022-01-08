«Отец казахского хип-хопа» Сакен Битаев погиб во время протестов в Алма-Ате

«Вчера в Алматы мародеры застрелили моего друга - Битаева Сакена. Пуля попала в легкое. Сакен умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи», — написал Адилбеков на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, виновные в гибели Битаева не найдены, и вряд ли удастся их установить.

Сакен Битаев — известный в Казахтане рэпер, основатель проекта Salamalec Sound. Кроме того, Битаев занимался режиссурой и операторской работой.

В Казахстане 2 января вспыхнули акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в беспорядки. В ряде городов республики демонстранты вступили в противостояние с силовиками и захватили административные здания.

