«Отец казахского хип-хопа» Сакен Битаев погиб во время протестов в Алма-Ате

Погромщики в Алма-Ате убили казахстанского режиссера, музыканта Сакена Битаева. Об этом заявил друг погибшего журналист Данияр Адилбеков.

«Вчера в Алматы мародеры застрелили моего друга - Битаева Сакена. Пуля попала в легкое. Сакен умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи», — написал Адилбеков на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, виновные в гибели Битаева не найдены, и вряд ли удастся их установить.

Сакен Битаев — известный в Казахтане рэпер, основатель проекта Salamalec Sound. Кроме того, Битаев занимался режиссурой и операторской работой.

В Казахстане 2 января вспыхнули акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в беспорядки. В ряде городов республики демонстранты вступили в противостояние с силовиками и захватили административные здания.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьМузыкантыПротестыКазахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры