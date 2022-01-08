«Отец казахского хип-хопа» Сакен Битаев погиб во время протестов в Алма-Ате
Погромщики в Алма-Ате убили казахстанского режиссера, музыканта Сакена Битаева. Об этом заявил друг погибшего журналист Данияр Адилбеков.
«Вчера в Алматы мародеры застрелили моего друга - Битаева Сакена. Пуля попала в легкое. Сакен умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи», — написал Адилбеков на своей странице в Facebook.
По словам журналиста, виновные в гибели Битаева не найдены, и вряд ли удастся их установить.
Сакен Битаев — известный в Казахтане рэпер, основатель проекта Salamalec Sound. Кроме того, Битаев занимался режиссурой и операторской работой.
В Казахстане 2 января вспыхнули акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в беспорядки. В ряде городов республики демонстранты вступили в противостояние с силовиками и захватили административные здания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru