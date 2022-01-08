Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в Казахстане

По решению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, 10 января объявлен днем общенационального траура по погибшим в результате массовых беспорядков.

В ходе протестов в Казахстане задержали более 4,2 тысячи человек

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера.

По данным пресс-службы МВД Казахстана всего за дни протестов, которые начались 2 января 2022 года, известно о 25 погибших и 18 раненых. Со стороны силовых структур республики погибли 18 сотрудников и еще 740 ранены. Некоторым из силовиков не было и 25 лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеТраурКазахстан
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