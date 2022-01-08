Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в Казахстане
8 января 202211:10
По решению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, 10 января объявлен днем общенационального траура по погибшим в результате массовых беспорядков.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера.
По данным пресс-службы МВД Казахстана всего за дни протестов, которые начались 2 января 2022 года, известно о 25 погибших и 18 раненых. Со стороны силовых структур республики погибли 18 сотрудников и еще 740 ранены. Некоторым из силовиков не было и 25 лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 735 / сут.
Умерли
315 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 035 / сут.
- Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в Казахстане
- СМИ: СК возбудил уголовное дело по факту убийства полицейского под Курганом
- Пушков упрекнул Блинкена в незнании истории
- Назарбаев находится в столице Казахстана и проводит встречи
- СМИ показали возможное расположение российских войск на границе с Украиной
- Четыре человека погибли из-за отравления выхлопными газами под Оренбургом
- В Казахстане 180 продавцов сжиженного газа проверят на факт сговора
- Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана задержали по подозрению в госизмене
- МВД разработает порядок проведения геномной регистрации в России
- В ходе протестов в Казахстане задержали более 4,2 тысячи человек
7 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru