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Буквально за неделю погода «шагнула» от октябрьских значений температуры к показателям конца декабря, сказала НСН Татьяна Позднякова.
Температура воздуха в Москве останется ниже климатической нормы, зима набирает обороты, и вся первая половина декабря в столичном регионе может пройти с отрицательной аномалией температуры, сказала в эфире НСН главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«До середины следующей недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления — антициклон. Он изначально сформировался над Скандинавией, затем стал смещаться на юго‑восток и к началу зимы сформирует громадную область высокого давления — она протянется от Балтики практически до Байкала. Москва будет находиться на северной периферии этого антициклона, поэтому западный ветер постепенно стихнет. В условиях антициклона облачность развиваться не будет, и небо постепенно прояснится. В субботу еще сохранится облачная погода без существенных осадков, а в воскресенье в облаках начнут появляться просветы. Существенных осадков не ожидается. Это приведет к усилению морозов. Прогнозируем, что в ночь на субботу температура в Москве составит −5…−7°C, по области — до −9°C. В воскресенье минимальная температура ожидается на уровне −6…−8°C. Дневная температура и в субботу, и в воскресенье будет около −4°C — это примерно на 3–4 градуса ниже климатической нормы. По температурному режиму погода будет соответствовать концу декабря. Получается, буквально за неделю мы "шагнули" от октябрьских значений температуры к показателям конца декабря. Снегопадов до середины следующей недели не ожидается, но морозы будут крепчать: в ночные часы возможно понижение до −10°C, дневная температура — в пределах −6…−7°C. Температура останется ниже климатической нормы, зима набирает обороты. Некоторые модели показывают, что вся первая половина декабря в столичном регионе может пройти с отрицательной аномалией температуры», — сказала собеседница НСН.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил в пресс-центре НСН, что через пять-шесть лет осенняя температура будет еще выше.
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