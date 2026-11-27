Экс-главе Тамбовской области Егорову дали 11 лет колонии по делу о коррупции
Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова приговорили к 11 годам заключения по делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Отмечается, что экс-губернатора обвинили в получении взяток в размере свыше 80 млн рублей. По данным правоохранителей, он получил средства от топ-менеджера крупной организации за покровительство.
Прокуратура запрашивала для бывшего чиновника 14 лет лишения свободы, пишет RT.
Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область в 2021-2024 годах. В 2025-м экс-губернатора задержали по подозрению в коррупции. По данным Следственного комитета, в 2022-2024 годы он получил не менее 84 млн рублей взяток от главы АО «Газпром газораспределение Тамбов» и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова за общее покровительство.
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