Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова приговорили к 11 годам заключения по делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Отмечается, что экс-губернатора обвинили в получении взяток в размере свыше 80 млн рублей. По данным правоохранителей, он получил средства от топ-менеджера крупной организации за покровительство.

Прокуратура запрашивала для бывшего чиновника 14 лет лишения свободы, пишет RT.

Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область в 2021-2024 годах. В 2025-м экс-губернатора задержали по подозрению в коррупции. По данным Следственного комитета, в 2022-2024 годы он получил не менее 84 млн рублей взяток от главы АО «Газпром газораспределение Тамбов» и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова за общее покровительство.

