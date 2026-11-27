Аналитик посоветовала россиянам в 2027 году искать новую работу до увольнения
Россиянам, которые в 2027 году хотят сменить работу, лучше найти новое место до увольнения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Эксперт обратила внимание на охлаждение рынка труда, на фоне которого сложнее найти вакансию с более высокой зарплатой и подходящими условиями, в результате пауза между работами может затянуться.
«По данным hh.ru, в октябре 2026 года среднее число активных вакансий на платформе было на 11% ниже, чем в октябре 2025-го, и на 38% ниже, чем в октябре 2024-го. Активных резюме, напротив, стало на 9% больше за год. Компании осторожнее планируют наем и пересматривают расходы на персонал», — отметила Киселева.
По словам эксперта, работодатели не всегда готовы расставаться с опытными сотрудниками, при восстановлении спроса может быть трудно найти замену на отдельные позиции. Часть компаний предпочитает сокращать рабочее время, премии и выплаты, в таких условиях работники стараются сохранить основной заработок и искать подработку при необходимости.
Киселева считает, что уход с работы без нового предложения особенно рискован для сотрудников без дефицитной специальности или опыта, выделяющего их среди других соискателей. Круг подходящих вакансий станет еще уже, если работник не готов к переезду или изменению графика. Проверить спрос на профессию можно, не уходя с нынешнего места работы, следует откликаться на вакансии, проходить собеседования и сравнивать предложения.
Между тем HR-эксперт, карьерный консультант, специалист по подбору руководителей Татьяна Кутепова назвала специальности с минимальной угрозой сокращений. Такому риску меньше всего подвержены сектора, где объективно сохраняется структурный дефицит кадров.
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