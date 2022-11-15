Провокация войны: США боятся поставлять Украине ПВО
США не рискуют поставлять Киеву ПВО Patriot, чтобы избежать прямого конфликта с Москвой, на этом фоне эксперты уверены, что помощь от Вашингтона при «новой» Палате представителей сойдет на нет.
Американские власти продолжают диалог с Украиной о средствах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
Политик отметил, что обеспечение Киева средствами ПВО международным сообществом остается предметом дискуссий США с другими странами.
«Для нас это остается предметом дискуссий: как США и международное сообщество может продолжать поддерживать Украину в том, что касается средств ПВО», — приводит его слова РИА Новости.
Так, гендиректор Raytheon Technologies (компания производит ЗРК NASAMS — систему противовоздушной обороны средней дальности ред. НСН) Грег Хайес в интервью CNBC в конце октября сообщал, что американские власти одобрили поставку Киеву двух систем ПВО NASAMS, но не систем ПВО Patriot. Он отметил, что переговоры о них ведутся регулярно, однако окончательное решение остается за Белым домом.
Как сообщала испанская газета La Vanguardia, страны Запада не будут поставлять Украине американские зенитные ракетные комплексы Patriot, чтобы не провоцировать Москву. Издание отмечает, что такие ЗРК требуют высококвалифицированных специалистов, а в сложившейся обстановке это потребовало бы разворачивания на территории Украины персонала США. Кроме того, возможное развертывание ЗРК может быть «воспринято Москвой как прямое участие США в конфликте».
«Запад полон решимости помочь Украине... но не до такой степени, чтобы предстать в глазах Москвы в качестве участника конфликта и спровоцировать более масштабную или глобальную войну», — говорится в материале.
Между тем многие политики и эксперты уверены, что с победой республиканцев на выборах в Конгресс размер помощи Украине значительно сократится. Российский сенатор Алексей Пушков 8 ноября заявлял, что в случае победы республиканцев Байдену будет сложнее согласовывать программы финансовой помощи Киеву.
«Администрации Байдена будет сложнее проводить через Конгресс программы финансовой помощи Киеву, а позиции американских критиков неограниченной помощи Украине заметно усилятся», - написал сенатор в своем Telegram-канале и предрек усиление политических атак республиканцев на «расточительную украинскую политику» администрации Байдена.
В свою очередь член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что после победы Республиканской партии на выборах в Конгресс, у США снизится желание «одержать победу» на Украине, и Америка начнет сдержано относиться к поставкам вооружения Киеву.
«Какие-то элементы претерпят изменение в лучшую сторону. Например, снижение напряженности, которая организована нынешней властью США на европейском континенте. Снизится их оголтелое желание одержать победу на Украине руками украинских солдат. Возможно, они будут более сдержанно относиться к поставкам вооружения, понимая, что эскалация может привести к втягиванию США в конфликт», - говорил Цеков.
Как заявляла член палаты представителей Маржори Тейлор Грин 4 ноября, если на промежуточных выборах в Конгресс США победят республиканцы, то с финансированием Украины будет покончено. По ее словам, для Республиканской партии приоритетом является экономическая ситуация в самих Соединенных Штатах, а не за их пределами.
«Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует, — это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента!» — цитирует политика «Газета.ru».
Однако кандидат от Республиканской партии Уэсли Холлман успокоил пыл Тейлор Грин и подчеркнул, что двухпартийная поддержка Украины сохранится после выборов в Конгресс США.
Тем временем CNN сообщило, что США изучают, как модифицировать свои беспилотники Gray Eagle, чтобы их можно было передать Украине. Неназванный представитель Конгресса 15 ноября сообщил телеканалу, что есть конкретные технические исправления, которые могут быть сделаны, «но подобное требует времени и трудоемко». По словам другого чиновника, рассмотрением вопроса модификации занимается армия.
А военный обозреватель Калеб Ларсон в статье для издания Newsweek отметил, что из-за военных поставок на Украину США серьезно истощают свой арсенал боеприпасов. Критическая нехватка боеприпасов, отмечается в публикации, может привести к «колоссальным последствиям». Американскую промышленную базу, считает Ларсон, необходимо снимать «с мирных рельсов».
«Ее нужно расширять — нет, не переводить на военные рельсы, но хотя бы сделать так, чтобы она отвечала текущим потребностям», - уверен обозреватель.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обещание Байдена поставить Киеву современные системы ПВО затянет конфликт и сделает его «больнее», но не изменит конечного результата. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.
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