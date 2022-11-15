Провокация войны: США боятся поставлять Украине ПВО

Как сообщала испанская газета La Vanguardia, страны Запада не будут поставлять Украине американские зенитные ракетные комплексы Patriot, чтобы не провоцировать Москву. Издание отмечает, что такие ЗРК требуют высококвалифицированных специалистов, а в сложившейся обстановке это потребовало бы разворачивания на территории Украины персонала США. Кроме того, возможное развертывание ЗРК может быть «воспринято Москвой как прямое участие США в конфликте».

«Запад полон решимости помочь Украине... но не до такой степени, чтобы предстать в глазах Москвы в качестве участника конфликта и спровоцировать более масштабную или глобальную войну», — говорится в материале.

Между тем многие политики и эксперты уверены, что с победой республиканцев на выборах в Конгресс размер помощи Украине значительно сократится. Российский сенатор Алексей Пушков 8 ноября заявлял, что в случае победы республиканцев Байдену будет сложнее согласовывать программы финансовой помощи Киеву.