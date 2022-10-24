Шольц анонсировал передачу Украине ещё трёх систем ПВО Iris-T
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, Берлин вместе с партнёрами продолжит поддерживать Киев до тех пор, пока это будет необходимо, сообщает ТАСС.
Выступая на открытии 5-го германо-украинского экономического форума он отметил, что борьба, которую ведут украины - это борьба «за безопасность и мир в Европе».
«Мы поддерживаем Украину с политической, финансовой, экономической, гуманитарной точек зрения, а также оружием», - подчеркнул Шольц.
Глава правительства ФРГ добавил, что Берлин уже передал Киеву систему ПВО немецкого производства Iris-T, и пообещал, что в ближайшее время Украина получит ещё три таких системы.
Ранее глава Минобороны Израиля Бени Ганц провел телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в ходе которых ещё раз указал, что страна не будет поставлять вооружения Киеву, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 329 / сут.
Умерли
390 тыс.+89 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+8 329 / сут.
- «Не дождётесь». Медведев опроверг сообщения, что у России заканчивается вооружение
- Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании
- Дело пензенского экс-губернатора Белозерцева передано в суд
- В Белоруссии восстановили обслуживание карт VISA
- Путин назвал самой главной задачей здоровье и благополучие россиян
- Молодой человек с ножом ворвался в школу в Пермском крае
- Часть иностранных ценных бумаг россиян разморозят с 31 октября
- МИД Ирана назвал лицемерной позицию США по ядерной сделке
- Шольц анонсировал передачу Украине ещё трёх систем ПВО Iris-T
- СМИ Украины сообщают о сильных взрывах в Харькове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru