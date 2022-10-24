Шольц анонсировал передачу Украине ещё трёх систем ПВО Iris-T

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, Берлин вместе с партнёрами продолжит поддерживать Киев до тех пор, пока это будет необходимо, сообщает ТАСС.

Глава Минобороны Украины Резников заявил о поставке немецкой системы ПВО IRIS-T

Выступая на открытии 5-го германо-украинского экономического форума он отметил, что борьба, которую ведут украины - это борьба «за безопасность и мир в Европе».

«Мы поддерживаем Украину с политической, финансовой, экономической, гуманитарной точек зрения, а также оружием», - подчеркнул Шольц.

Глава правительства ФРГ добавил, что Берлин уже передал Киеву систему ПВО немецкого производства Iris-T, и пообещал, что в ближайшее время Украина получит ещё три таких системы.

Ранее глава Минобороны Израиля Бени Ганц провел телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в ходе которых ещё раз указал, что страна не будет поставлять вооружения Киеву, пишут «Известия».

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ФОТО: Spiegel
ТЕГИ:СпецоперацияПВОУкраинаГерманияШольц
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