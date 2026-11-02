Нетаньяху призвал Трампа нанести удар по Ирану после выборов в США

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху призвал президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану после промежуточных выборов в американский Конгресс, сообщает Axios.

СМИ: США и Израиль готовят новую операцию против Ирана после выборов

По данным издания, лидеры двух стран провели непростой телефонный разговор, который касался переговоров с Тегераном и возможном возобновлении боевых действий. Трамп предпочитает дать дипломатическим усилиям больше времени, что вызывает обеспокоенность у Нетаньяху.

Промежуточные выборы в Конгресс состоятся 3 ноября.

Ранее США предупредили Ближний Восток о возможных новых атаках на Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИранСШАДональд ТрампИзраильНетаньяху

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