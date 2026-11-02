Нетаньяху призвал Трампа нанести удар по Ирану после выборов в США
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху призвал президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану после промежуточных выборов в американский Конгресс, сообщает Axios.
По данным издания, лидеры двух стран провели непростой телефонный разговор, который касался переговоров с Тегераном и возможном возобновлении боевых действий. Трамп предпочитает дать дипломатическим усилиям больше времени, что вызывает обеспокоенность у Нетаньяху.
Промежуточные выборы в Конгресс состоятся 3 ноября.
Ранее США предупредили Ближний Восток о возможных новых атаках на Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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