Несовершеннолетних нельзя привлекать к работе 4 ноября

Это не касается граждан ряда профессий, заявил зампред комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, Трудовой кодекс запрещает привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников до 18 лет.

Исключение предусмотрено для несовершеннолетних сотрудников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъёмочных коллективов, театров, концертных организаций и цирков.

Ранее стало известно, что пенсии в ноябре выплатят досрочно из‑за Дня народного единства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

