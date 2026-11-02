Несовершеннолетних нельзя привлекать к работе 4 ноября
Россиян младше 18 лет нельзя привлекать к работе в праздничный день 4 ноября, сообщает РИА Новости.
Это не касается граждан ряда профессий, заявил зампред комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, Трудовой кодекс запрещает привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников до 18 лет.
Исключение предусмотрено для несовершеннолетних сотрудников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъёмочных коллективов, театров, концертных организаций и цирков.
Ранее стало известно, что пенсии в ноябре выплатят досрочно из‑за Дня народного единства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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