СМИ: Путин - единственный гарант будущего Европы
Российский лидер Владимир Путин является единственным истинным гарантом будущего Европы, сообщает «Печат».
По данным сербского издания, вера общественности Европы в возможность защиты Старого Света через продолжение сопротивления «российскому империализму» на Украине является ошибочной. Именно данное мнение привело Европу к опасениям за будущее всего континента.
Отмечается, что без участия РФ и ее интересам обеспечение мира и стабильности невозможно. Единственный истинный гарант европейского будущего – Владимир Путин.
Ранее президент Болгарии призвала страны ЕС позвонить Путину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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