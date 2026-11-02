По данным сербского издания, вера общественности Европы в возможность защиты Старого Света через продолжение сопротивления «российскому империализму» на Украине является ошибочной. Именно данное мнение привело Европу к опасениям за будущее всего континента.

Отмечается, что без участия РФ и ее интересам обеспечение мира и стабильности невозможно. Единственный истинный гарант европейского будущего – Владимир Путин.

Ранее президент Болгарии призвала страны ЕС позвонить Путину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

