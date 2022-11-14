Президент Швейцарии заявил, что страна не будет поставлять оружие на Украину

Швейцария не будет поставлять оружие Украине, несмотря на давление. Об этом заявил президент страны Иньяцио Кассис на полях Парижского форума мира.

Швейцария не будет поставлять Украине снаряды для систем ПВО

По словам политика, Берн не экспортировал вооружения во время Первой и Второй мировых войн.

«Мы не будем экспортировать вооружения, мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте ни в плане вооружений, ни в плане своих войск ни на Украине, ни в России, ни где бы то еще ни было в мире», — цитирует Кассиса РИА Новости.

Ранее Кассис заявлял, что Швейцария не вовлечена в конфликты и не предоставляет военную поддержку ни одной из сторон.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеУкраинаШвейцария
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