Президент Швейцарии заявил, что страна не будет поставлять оружие на Украину
Швейцария не будет поставлять оружие Украине, несмотря на давление. Об этом заявил президент страны Иньяцио Кассис на полях Парижского форума мира.
По словам политика, Берн не экспортировал вооружения во время Первой и Второй мировых войн.
«Мы не будем экспортировать вооружения, мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте ни в плане вооружений, ни в плане своих войск ни на Украине, ни в России, ни где бы то еще ни было в мире», — цитирует Кассиса РИА Новости.
Ранее Кассис заявлял, что Швейцария не вовлечена в конфликты и не предоставляет военную поддержку ни одной из сторон.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 364 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 072 / сут.
- Генпрокуратура признала нежелательной в России НПО Open Press
- В Кремле отказались комментировать видео с якобы казнью экс-бойца «Вагнера»
- В Кремле ответили на вопрос о сроках большой пресс-конференции Путина
- На реконструкцию аэропорта в Грозном выделят 7,5 млрд рублей
- Цены на автозапчасти выросли на 50% в России
- Песков не стал комментировать визит Зеленского в Херсон
- Песков заявил, что Путин пока не планирует общение с Макроном
- Макрон заявил о необходимость продолжать диалог с Путиным
- Си Цзиньпин призвал Байдена работать со всеми странами
- МИД Британии заявил, что не хочет нормализовывать отношения с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru