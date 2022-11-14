Президент Швейцарии заявил, что страна не будет поставлять оружие на Украину

По словам политика, Берн не экспортировал вооружения во время Первой и Второй мировых войн.

«Мы не будем экспортировать вооружения, мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте ни в плане вооружений, ни в плане своих войск ни на Украине, ни в России, ни где бы то еще ни было в мире», — цитирует Кассиса РИА Новости.

Ранее Кассис заявлял, что Швейцария не вовлечена в конфликты и не предоставляет военную поддержку ни одной из сторон.

