Израиль отказался поставлять системы ПВО на Украину
Израильские системы противовоздушной обороны «Железный купол» и «Стрела» не будут поставляться на Украину. Об этом заявил глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц, сообщает газета The Jerusalem Post.
По словам министра, у его страны нет производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки Киеву систем ПВО.
При этом он напомнил, что Израиль итак поставляет Украине гуманитарную помощь и медицинское оборудование.
«Даже если правительство страны примет решение изменить свою политику, то нельзя опустошать наши запасы систем ПВО», - подчеркнул Ганц.
Он также добавил, что Израиль ежедневно ищет способы расширения помощи Украине.
Ранее Израиль отказался поставлять Украине вооружения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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