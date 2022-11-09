Израиль отказался поставлять системы ПВО на Украину

Израильские системы противовоздушной обороны «Железный купол» и «Стрела» не будут поставляться на Украину. Об этом заявил глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц, сообщает газета The Jerusalem Post.

По словам министра, у его страны нет производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки Киеву систем ПВО.

При этом он напомнил, что Израиль итак поставляет Украине гуманитарную помощь и медицинское оборудование.

Украина обратится к Израилю с просьбой поставить системы ПВО

«Даже если правительство страны примет решение изменить свою политику, то нельзя опустошать наши запасы систем ПВО», - подчеркнул Ганц.

Он также добавил, что Израиль ежедневно ищет способы расширения помощи Украине.

Ранее Израиль отказался поставлять Украине вооружения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
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