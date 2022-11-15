Пентагон: США продолжают диалог с Украиной о средствах ПВО

«Для нас это остается предметом дискуссий: как США и международное сообщество может продолжать поддерживать Украину в том, что касается средств ПВО», — сообщил представитель Пентагона.

Ряд крайне правых законодателей Конгресса США выступают за полное прекращение поддержки Киева. Вопрос помощи Украине уже вынесен на обсуждение представителями Республиканской партии в Конгрессе следующего созыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

