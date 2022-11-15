Пентагон: США продолжают диалог с Украиной о средствах ПВО

Американские власти продолжают диалог с Украиной о средствах противовоздушной обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Минобороны США.

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«Для нас это остается предметом дискуссий: как США и международное сообщество может продолжать поддерживать Украину в том, что касается средств ПВО», — сообщил представитель Пентагона.

Ряд крайне правых законодателей Конгресса США выступают за полное прекращение поддержки Киева. Вопрос помощи Украине уже вынесен на обсуждение представителями Республиканской партии в Конгрессе следующего созыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ПВОСШАУкраина
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